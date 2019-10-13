Alkollü sürücü faciaya yol actı

Çanakkale Biga’da kontrolden çıkarak durakta bekleyen üç kadının ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı

Çanakkale'de sorumsuz bir sürücünün alkol alarak direksiyona geçmesi 3 cana mal oldu. Alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden adamın kullandığı otomobil durağa daldı, hiçbir günahı olmayan 3 kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga mahallesinde meydana gelen korkunç kazanın altından yine 'alkol' çıktı. M.Ö.C. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu Karabiga'dan Biga ilçesine gitmek üzere yolun kenarında otobüs bekleyen Saniye Akaydın, Yıldız Büyük ve Fadime Balkan Durmaz'a hızla çarptı.



OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Kadınların kanlar içinde yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Akaydın, Büyük ve Durmaz'ın oracıkta hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu ortaya çıkan araç sürücüsü M.Ö.C. ile yanında bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.