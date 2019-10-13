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'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

13.10.2019, 20:37 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019,21:07

, 'nda 525 terörist öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda 525 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 525 oldu." ifadelerin yer verildi.

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