Ceza infaz indirimi için 2 önemli talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ceza infaz sürelerinde indirime gidecek yargı paketi için kurmaylarına “Bir an önce tamamlansın ve Meclis gündemine getirilsin” talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kamuoyunun da yakından takip ettiği ceza infaz sürelerinde indirime gidecek yargı paketi için kurmaylarına "bir an önce tamamlansın ve Meclis gündemine getirilsin" talimatı verdi. Uyuşturucu suçlarından içeride bulunanların indirimden yararlanıp yararlanmayacağı tartışmaları devam ediyordu. Başkan Erdoğan, pakete ilişkin kurmayları ile yaptığı toplantıda buna son noktayı koydu. Erdoğan, "Benim önüme uyuşturucu suçlarında indirim yapacak hiçbir şey getirmeyin. Pakette yer almasın. Bu konuyu kapattık" diye konuştu.



BAZI SUÇLAR HARİÇ



Paket kapsamında terör, örgüt, cinsel saldırı ve taciz, uyuşturucu dışındaki suçlarda infaz süreleri yarıya indirilmesi planlanıyor. Mevcutta verilen ceza süresinin üçte ikisi infaz ediliyor. Denetimli serbestlik sürelerinin de paket kapsamında yeniden düzenlemesi bekleniyor. Yapılacak bu değişiklik ile de hükümlülerin bir yıl erken cezaevinden çıkmasının yolu açılacak. Böylece 10 yıl ceza alan bir kişi iyi halli olursa koşullu salıvermeden ve denetimli serbestlikten yararlanıp 4 yılda cezaevinden çıkacak.



NAFAKA ÇALIŞMASI



Nafaka ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Evlilik süresine göre kademeli olarak kadınlara nafaka bağlanması planlanıyor. Bunu göre "... yıla kadar olanlara ... yıla kadar nafaka bağlanır" gibi bir düzenleme yapılacak. Kadının evlilik nedeniyle işinden vazgeçip çalışamadığının ispatlanması halinde ise ömür boyu nafaka gündeme gelecek. Çocukları almaya icra memurları ile gidilmesi uygulamasına da son verilecek. Bunun yerine başka bir mekanizma kurulacak, uyarı sistemleri getirilecek



'ANKARA ÖNCÜ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Başkent oluşunun yıldönümünde bir kutlama mesajı yayınladı. Ankara'yı ülkenin ve milletin mukadderatının belirlenmesinde önemli rol oynayan, istiklal mücadelesinin karargahı, Cumhuriyet ve demokrasinin beşiği olarak nitelendiren Erdoğan, "Anadolu'daki bağımsızlık hareketinin ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak sesi olarak milli mücadeleye yön veren Ankara, vatanımızın ve milletimizin kaderinin tayin edildiği önemli bir merkeze dönüşmüştür.Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Ankara'yı başkent ilan ederek, Ankara'nın milli mücadele esnasında üstlendiği tarihi rolü daha da anlamlı kılmış, Ankaralılara büyük bir onur yaşatmıştır" ifadelerini kullandı.

ZÜBEYDE YALÇIN