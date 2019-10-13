Devlet Bahçeli yarın mesaiye başlıyor

Bir süredir geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarından itibaren normal çalışma ortamına dönecek

Bir süredir geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarından itibaren normal çalışma ortamına dönecek. MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin yarın mesaiye başlayacağına ilişkin açıklamayı Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptı. Yalçın paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır" sözlerine yer verdi.