Devlet Bahçeli'den teşkilatlarına kardeşlik talimatı!

Barış Pınarı Harekatı başladıktan hemen sonra MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlarını yapılacak açıklamalarda dikkatli olunması konusunda uyardı. Teşkilatlardan, “PKK-PYD militanlarıyla bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözetmeleri” istendi.

Barış Pınarı Harekatı'na başladığı gün, "Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekâtı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır" sözleriyle tam destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli, harekatla ilgili parti teşkilatının da bilgilendirilmesi ve uyarılması talimatını verdi.

Bu çerçevede MHP yönetimi, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve 81 il teşkilatını bilgilendirdi. İl başkanlıklarına da bir yazı gönderildi. Yönetim ve teşkilatlardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hükümet ve askere verilecek destek hususunda hassas olunması istendi.

KÜRTLERE KARŞI HASSASİYET

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekâtı'nın vatandaşların huzuru başta olmak üzere Arap, Kürt, Türkmen ve Suriyelilerin güvenliğinin temini açısından büyük önem taşıdığı belirtilen yazıda, "Teşkilatımız mensuplarının ve camiamızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütü PKK-PYD militanlarıyla bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur" denilerek, açıklamalarında dikkatli olmaları, asıl hedefin PKK-PYD olduğu konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi istendi.

22 GÜN SONRA MESAİDE

Geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 23 Eylül'de kaldırıldığı hastaneden aynı gün taburcu edilen MHP lideri Devlet Bahçeli 22 günlük aranın ardından pazartesi genel merkezde yeniden mesaiye başlayacak.

Bahçeli, 23 Eylül'de mide bulantısı ve ateş şikâyeti nedeniyle Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmış, aynı gün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olmuş, tedavisi evde sürmüştü.

Bahçeli, 22 günlük tedavi sürecinin ardından pazartesi günü iş başı yapacak. Bahçeli'nin salı günü de TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşması planlanıyor.