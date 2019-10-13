Eski eşinin kafasını satırla parçaladı

Eskişehir'de eski eşi tarafından sokakta satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden darbe alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi yoğun bakıma alınırken cani adam vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Eskişehir'de eski eşi tarafından sokakta satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden darbe alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi yoğun bakıma alınırken cani adam vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.



İNMESİNİ BEKLEDİ



Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 25 yıllık kocasından 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (52) yanında taşıdığı satırla Arslan'a saldırdı. Kafası ve yüzünden darbe alan Arslan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kadını kurtaran vatandaşlar, ardından kaçan Yalçın Özalpay'ı linç etmeye kalkıştı.



LİNÇ EDİLECEKTİ



Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olan iki çocuk annesi Arslan, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Birçok yerinden yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Öte yandan suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.