İzmir Barosu’nun skandal çağrısına büyük tepki

İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal bir çağrının altına imza attı. Harekatı savaşmış gibi nitelendiren ve bir an önce sonlandırılmasını isteyen baroya toplumun birçok kesiminden büyük tepki geldi

İzmir Barosu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal bir çağrının altına imza attı. Harekatı savaşmış gibi nitelendiren ve bir an önce sonlandırılmasını isteyen baroya toplumun birçok kesiminden büyük tepki geldi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin meşru savunma hakkını kullandığını belirterek, "Savaşan taraf olmak için devlet olmanız lazım. Hukuki bilgisizlik içinde söylendiğini kabul etmek isterim. Amerika'ya Meksika sınırından havan topu atılıyor mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. İzmir Barosu'na kayıtlı birçok avukat ile çok sayıda vatandaş da İzmir Barosu'na ateş püskürdü.



MEŞRU SAVUNMA



TBB İnsan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi ve İzmir Barosu avukatı Nuriye Kadan, "Barış Pınarı Harekatı ne bir savaş, ne bir işgaldir. Vatanımızın bütünlüğü için meşru bir savunmadır. İzmir Barosu yönetiminin açıklamasını kınıyor, istifaya çağırıyorum" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Barosu avukatı Kerem Ali Sürekli de "İzmir Barosu'nun bu talihsiz açıklamasını kınıyorum. Biz, katillere ve bölücülere haddini bildirmenin hedefindeyiz" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Barosu avukatı Mahmut Atilla Kaya "İzmir Barosu'nun mevcut yönetimi İzmir'i ve İzmirli avukatları temsil etmemektedir. İzmirliler terörle mücadelede devletinin ve ordusunun sonuna kadar yanındadır" derken, İzmir Milliyetçi Avukatlar Grubu da, "İzmir Barosunun konu ile ilgili açıklamasının hiçbir cümlesine katılmadığımızı kamuoyu ile saygı ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ali Onar ise, "Bağlı avukatların 2/3 çoğunluğunu temsil etmeyen yönetim kurulu ve temsil ettiği grup gerçek yüzünü göstermiştir. Terörü sahte maskelerle destekleyenler de vatan hainidir. Sizi tanımıyorum" açıklamasını yaptı.

MELİH DEMİRTAŞ