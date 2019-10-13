Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın 4. gününde iki ana hedeften biri olan Resulayn kontrol altına alındı. Bölgede ilerleyiş devam ederken, teröristlerin kaçışları da hızlandı

Suriye sınırındaki terörist unsurları temizlemek ve Resulayn ile Telabyad'da kontrolü sağlamak amacıyla 9 Ekim günü saat 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor. Harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterirken, birçok noktada karşılaşılan teröristleri etkisiz hale getiriyor.



120 KİLOMETRELİK ALAN



Harekat kapsamında TSK ve SMO askerleri ilk etapta Telabyad ile Resulayn arasındaki 120 kilometre uzunluğundaki hattı teröristlerden arındırmayı hedefliyor. Adım adım ilerleyen ve köyleri arındırarak bu iki kente ilerleyen askerlerin, iki ilçeyi çembere aldıktan sonra buralara yönelik operasyonu başlatacağı belirtildi. Harekat tüm hızıyla devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da kontrolün sağlandığını açıkladı. İlçe merkezlerine yönelik operasyonun başlamasıyla Polis Özel Harekat (PÖH) unsurları da sınırı geçerek harekata dahil olacak. Halen sınır hattında hazır bekleyen PÖH'ler, Telabyad ve Resulayn'a yönelik harekatta askerler ile birlikte meskun mahal operasyonuna katılacak.



TERÖRİSTLER KAÇIYOR



Öte yandan, Fırat'ın doğusunda paniğe kapılan birçok terörist ise kaçmayı sürdürüyor. SMO güçleri, kontrol altına alınan Resulayn'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri ve sözde PKK bayraklarının bulunduğu evleri görüntüledi. Terörden arındırılan bazı köylerde teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı tespit edilirken, ilçe merkezindeki PKK/YPG unsurlarının da sivil kıyafetlere bürünerek iç kesimlere gittikleri belirtildi.



459 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Bölgede sivillerin zarar görmemesi için üst düzey hassasiyet gösteren TSK'nın harekatın ilk 4 gününde düzenlediği operasyonlarda toplam 459 terörist etkisiz hale getirildi.





MEHMETÇİKTEN TAM İSABET OPERASYON



Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkelerin terör örgütü ağzıyla yaptığı 'siviller zarar görecek' açıklamaları devam ederken, Mehmetçik de 'nokta atışı' operasyonlarını sürdürüyor. Bölgede sivillerin zarar görmemesi için üst düzey hassasiyet gösteren TSK'nın harekatın ilk 4 gününde düzenlediği operasyonlarda 400'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda öldürülen teröristler arasında üst düzey elebaşları da bulunuyor. F-16 savaş uçaklarımızın tam isabet vurduğu hedeflerde ölen sözde komutanlar arasında Çivan İbrahim Çilo, Mahmud Abbas Hüseyin, Seyfettin Barazi, Mustafa Hac Kürd ve Amir Ahin'in de bulunduğu ortaya çıktı. Bu 5 elebaşından 3'ünün Resulayn'de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.