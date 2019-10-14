Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederek, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.
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