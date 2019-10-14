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Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

14.10.2019, 22:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,23:44

Başkan , Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederek, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

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