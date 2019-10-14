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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

14.10.2019, 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,16:07

Başkan , tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin genel merkezine gelen Genel Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefonda görüştü.

Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan'ın Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.

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