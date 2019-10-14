Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavisinin ardından 22 gün sonra partisinin genel merkezine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefonda görüştü.



Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Erdoğan'ın Bahçeli'ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi.