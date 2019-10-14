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Genel Merkezi'nde

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde

14.10.2019, 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,11:02

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından Genel Başkanı , 22 gün sonra parti genel merkezine geldi. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bahçeli, bozkurt selamı verdikten sonra yöneticilerle birlikte makam odasına çıktı. Mesaiye başlayan Bahçeli'nin hastalık sonrası sakal bırakması dikkat çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Bir süredir solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve evinde istirahat eden Devlet Bahçeli, uzun bir aradan sonra MHP Genel Merkezi'ne geldi.

Partililer MHP Genel Merkezi'nde karşıladı.

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