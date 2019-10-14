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Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı

Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı

14.10.2019, 09:21

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken Fırat'ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda köprü gönderildi.

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