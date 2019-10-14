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Başkanı , Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

14.10.2019, 18:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,18:22

Başkanı , Federasyonu Başkanı Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye'deki güvenlik durumunu görüştü.

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