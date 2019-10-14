Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye'deki güvenlik durumunu görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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