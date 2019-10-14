KKTC Cumhurbaşkanı haddini aştı

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyona tepki gösterenlerle saf tuttu. Akıncı'nın haddini aşan bu açıklamalarına tepki yağdı.

KUZEY Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyona tepki gösterenlerle saf tuttu. Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden mukayesede bulunan Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğim" açıklaması yaptı. Akıncı'nın haddini aşan bu açıklamalarına tepki yağdı.



OKTAY ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

TÜRKİYE, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. Akıncı'nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Boğaz Şehitliği'nde koyun koyuna yatan mücahit ve Mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır" dedi.



'BU SÖZLER AKINCI İÇİN KARA LEKEDİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC'deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar, Akıncı için kara lekedir" değerlendirmesinde bulundu. Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamanın basiretsizlik ve saygısızlık olduğunu belirten Çelik, "Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz" ifadelerini kullandı.



YAPILAN AÇIKLAMA HALKIMIZI ÜZDÜ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Akıncı'nın açıklamalarının Kıbrıs Türk halkını üzdüğünü söyleyen Tatar, "Kıbrıslıyım, Türküm. İkisinden de gurur duyuyorum ve Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türk Barış Harekatı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu harekat ile ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, bunların halkımızın neredeyse bütünü tarafından benimsenmediğinin altını çiziyorum" dedi.