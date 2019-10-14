Tel Abyad kurtarıldı

Tanklarımızın Tel Abyad kent merkezine girmesiyle bölgedeki teröristler de silahlarını bırakıp kaçmaya başladı. Tel Abyad'da PKK'nın ana karargah olarak kullandığı binanın da aralarında bulunduğu birçok terör yuvası birliklerimiz tarafından ele geçirildi.

FATİH ŞENDİL

Barış Pınarı Harekatının 5. gününde Suriye Milli Ordusu askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayolu ve Rasulayn'dan sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan Tel Abyad'ı da kontrol altına aldı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad dün öğlen saatlerinden itibaren kontrol altına alınarak teröristlenden temizlendi.

5 GÜNDE 2 KRİTİK HEDEF

Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli istahbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamalarda milli silahlarla 5 günde ilk iki hedef olan Rasulayn ve Tel Abyad'ın dünyaya ders veren bir başarı ile alındığını söyledi. Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptığını ve bölgenin saat 16.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığını belirten Başbuğ, şunları söyledi: "Terör örgütü YPG/PKK üyeleri Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ya ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedefleri vurmasını engellemek için lastik ve mazot yaktı. Operasyonun 5. günü TSK öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu, sabah saatlerinde kentin doğusunu kontrol altına almıştı ve şehrin batı girişinde çatışmalar sürüyordu. Saat 16.00 itibariyle Tel Abyad'ın merkezi PKK/ YPG'lilerden temizlenerek terörden kurtarıldı. 5 gün gibi kısa bir sürede iki hedefin alınması TSK'nın büyük başarısının göstergesidir."

56 KÖY TEMİZLENDİ

9 EKİM'DE başlayan harekatta şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu. Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor. İşte Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köylerden bazıları: Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.



SMO KOMUTANLARININ SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

TEL Abyad ilçe merkezininin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan Suriye Milli Ordusu komutanları sevinç gözyaşları döktü. SMO askerlerinin gelişini mutlulukla karşılayan çocuklar, askerlerin yanına koşarak tankların üzerine çıktı.



MEHMETÇİK ŞEFKATİ

FIRAT'IN doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.