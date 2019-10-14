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Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan yeni açıklama

14.10.2019, 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019,15:02

ABD Lideri , Twitter'dan yaptığı son paylaşımda, "'ye büyük yaptırımlar geliyor" diyerek küstah tehditte bulundu. Trump, " biz dahil etmek için 'lıları bırakıyor olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" açıklamasını yaptı.

Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, Avrupa'yı suçladı. Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler. Belki de Kürtler bizi dahil etmek için bir kısmını bırakıyordur" şeklinde konuştu.

Donald Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

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