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'ten çekildiğini açıkladı

ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı

15.10.2019, 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,16:10

öncülüğündeki koalisyon, 'ten çekildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Münbiç iki koldan kuşatıldı ve bazı köyler de terör unsurlarından temizlendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.

"MÜNBİÇ'TEN ÇIKTIK"

Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD, Suriye'nin güneyine çekilmişti.

TSK VE SMO MÜNBİÇ'E İLERLİYOR

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor.

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