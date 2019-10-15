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Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi

15.10.2019, 19:55

tarafından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen /’li terörist sayısı toplam 611 oldu." denildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu." denildi

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