Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu." denildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu." denildi
Barış Pınarı Harekatı'nda 611 terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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