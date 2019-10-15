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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

15.10.2019, 23:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,23:45

Kremlin, Başkan ile Devlet Başkanı 'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye'yi görüştü.

Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Kremlin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti."

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