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Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

15.10.2019, 23:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,23:59

Başkan , Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terör örgütü sınırı boşaltana kadar ateşkes mümkün değil" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz.

PKK/YPG hızla mevzi kaybediyor. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrekarelik alanın dışına çıkarılması. ABD'nin teklifine karşı 'Biz terör örgütüyle masaya oturmayız' diye cevap verdim. Biz asla terör örgütüle masaya oturmayız, ateşkesi konuşmayız."

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