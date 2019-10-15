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Karargah’ta harekat mesaisi

Karargah’ta harekat mesaisi
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, komuta kademesi ve Başkanı , dün gece 'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum değerlendirildi. Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de incelendi.
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