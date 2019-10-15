Komandolar Münbiç’e yürüyor

TSK’nın Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün tamamen sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolarımız Münbiç’in kapısına dayandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerleyişini sürdürüyor. Tel Rıfat'ı PYD/ YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan Suriye Milli Ordusu üçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nda da Münbiç'e ilerleme planı yaptı.



SICAK PLAN HAZIR



harekat stratejisini başarı ile yürüten TSK'nın yeni hedefinin Münbiç olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Oluşturulan 5 aşamalı Münbiç yol haritasına 'sıcak plan' adı verildiğini söyledi. Barış Pınarı'nda Münbiç'in ilk aşamasının Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında stratejik bir noktadan Mehmetçiğin açılan cephe hattında 'cep' diye tabir edilen sınır içinde derinliği olan alanlar tesis edeceğini anlatan Başbuğ, "Akçakale tarafından başlatılan harekat, terör örgütü PKK/YPG'nin elinde bulunan Ayn İsa sınırına kadar devam edecek. Tüm hazırlıklar tamam, aynı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Hilal taktiği ile çok kısa ve başarılı bir şekilde Münbiç hedefine de varacağız" dedi.



SINIRA TANK SEVKİYATI SÜRÜYOR



Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekatta öncelikli olan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.



TERÖR TUZAKLARINA ÖZEL ÖNLEM



Cerablus'un meskun mahallinden tank, obüs ve kirpilerle ileriye doğru harekete geçen TSK birlikleri, bölgenin terör örgütü PYD/YPG/ PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yapıyor. Bölgede belirlenen terör hedefleri de belirli aralıklarla havanlarla ateş altına alınıyor.



JÖH VE PÖH HAZIR



Beklenenden hızlı ilerleyen harekatın büyük bir kısmının meskun mahallerde icra edileceği öngörülüyor. Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

FATİH ŞENDİL