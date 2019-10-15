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ile ABD arasında önemli görüşme

Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme

15.10.2019, 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,15:43

Fırat'ın doğusunda sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.

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