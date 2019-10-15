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, hapishanesini tamamen boşalttı

YPG, DEAŞ hapishanesini tamamen boşalttı
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “’li teröristler, tutuklu ’lıları hapishaneden kaçırdı” dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgedeki YPG'lilerin Tel Abyad'da DEAŞ'lıların tutulduğu bir hapishaneyi boşalttıkları iddia edilmişti. İP'ye yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bu iddiayı doğrulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tel Abyad DEAŞ'lıların tutulduğu tek hapishane vardı. Bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını ve oradakilerin kaçtığını gördük. Bunların tamamını görüntüledik. Muhataplarıyla paylaşacağız" dedi.

KAPILARI AÇIK

Öte yandan DEAŞ'lı teröristlerin kaçırdığı hapishanenin görüntüleri de ortaya çıktı. Tel Abyad'ın merkezindeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. Hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar görüntülere yansıdı.

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