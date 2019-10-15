YPG, DEAŞ hapishanesini tamamen boşalttı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekat bölgesindeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “YPG’li teröristler, tutuklu DEAŞ’lıları hapishaneden kaçırdı” dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgedeki YPG'lilerin Tel Abyad'da DEAŞ'lıların tutulduğu bir hapishaneyi boşalttıkları iddia edilmişti. İP'ye yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada bu iddiayı doğrulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tel Abyad DEAŞ'lıların tutulduğu tek hapishane vardı. Bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını ve oradakilerin kaçtığını gördük. Bunların tamamını görüntüledik. Muhataplarıyla paylaşacağız" dedi.



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Öte yandan DEAŞ'lı teröristlerin kaçırdığı hapishanenin görüntüleri de ortaya çıktı. Tel Abyad'ın merkezindeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. Hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar görüntülere yansıdı.