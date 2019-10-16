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Başkanı Trump, ""yi konuşmak için senatörleri çağırdı

ABD Başkanı Trump, Türkiyeyi konuşmak için senatörleri çağırdı

16.10.2019, 10:03

'nın başlamasından sonra sürekli olarak çelişkili açıklamalarda bulunan Başkanı , son gelişmeleri ve 'yi konuşmak için Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri bugün 'a davet etti.

Türkiye'nin güney sınırlarında terör yuvalarını kurutmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, 8 gününde başarılı şekilde devam ederken 637 terörist etkisiz hale getirildi ve birçok nokta terörden temizlendi.

Harekat başarılı şekilde devam ederken sürekli olarak çelişkili açıklamalarda bulunan ve en son olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye hamlesi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kongrede bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri Türkiye ile ilgili konuşmak için bugün Beyaz Saray'a davet etti.

TASARI İHTİMALİ VAR

NTV'nin haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile temaslarda bulunurken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali olduğu konuşulanlar arasında...

BEYAZ SARAYA DAVET ETTİ

Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek. Başkan Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.

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