İstanbul Çekmeköy'de okula gitmek için yolda yürüyen 15 yaşındaki Emirhan Gökalp'e yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı.
İstanbul Çekmeköy'de okula gitmek için yolda yürüyen 15 yaşındaki Emirhan Gökalp'e yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Gencin kaza haberi babasının cep telefonuna mesaj ile bildirilirken Emirhan hayatını kaybetti. Acılı aile cenazede zor anlar yaşarken kız kardeşin, ağabeyinin tabutuna son bakışı görenlerin yüreğini burktu.
Ağabeye son bakış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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