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Avukatlardan Barosu’na tepki

Avukatlardan İzmir Barosu’na tepki
Giriş Tarihi: 16.10.2019

, İzmir Barosu'nun 'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, İzmir Barosu'nun Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Avukat Mustafa Çetin, grup adına İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Anıtı önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK, YPG ve PYD terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediklerini söyledi. Baro yönetiminin harekatla ilgili "savaşa son verin" açıklaması yaptığını anımsatan Çetin, "Böyle bir açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Savaş, devletin birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylemdir. İzmir Barosu'nun Atatürk'ü hala anlayamadığı ortadadır. Kendilerini harekata zarar veren bu açıklamadan dönmeye davet ediyoruz" dedi.

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