  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi

16.10.2019, 20:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019,20:47

yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen /’li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 653'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu." ifadesi kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN