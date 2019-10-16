Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na 22 Ekim'de günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

AA