Güvenli bölge hedefi yakında gerçekleşecek

Başkan Erdoğan, Suriye’de son 8 senede yaşananların bir terör örgütüyle diğerinin yok edilemeyeceğini gösterdiğini söyledi. Erdoğan, “Bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledik. Kısa zamanda Münbiç’ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, 2 milyon sığınmacının eve dönmelerini sağlayacağız” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7'nci Zirvesi'nde Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili konuştu. Türkiye'nin Suriye'de son 8 senede yaşadıklarının bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



DAYANIŞMA BEKLİYORUZ



Bölgemizin barışına en büyük tehdit terör örgütleridir. Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile diğerinin tasviye edilemeyeceğini göstermiştir. PKK/YPG'yi tasviye etmek için 9 Ekim'de önemli bir adım attık. Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birinci amacı PKK/YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması. İkinci nedeni misafir ettiğimiz Suriyeli Arapların ülkelerine dönmelerini sağlamak. Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyon devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Beka mücadelemizde dayanışma bekliyoruz. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.



ERDOĞAN, ABD BASININA YAZDI



Başkan Erdoğan, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili makale kaleme aldı. Harekatın uluslararası topluma, Suriye'deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye'ye destek verme fırsatı sunduğunu ifade eden Erdoğan, "Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir" ifadesini kullandı.



TRUMP'A NET CEVAP



Başkan Erdoğan, önceki gece Azerbaycan ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump, görüşme sırasında, terör örgütü YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceğini söyledi. Erdoğan, Trump'ın bu teklifini net bir şekilde reddederek, Türkiye'nin terör örgütüyle müzakerenin söz konusu olmadığı mesajını verdi. Öte yandan, ABD Başkan Yardımcı Mike Pence ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in bugün Ankara'da olması bekleniyor. Pence ve O'Brien, Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki gelişmelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.