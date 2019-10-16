İzmir’den Muğla’ya kaçak taşıma minibüs hattı

Ege kıyılarından Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak mültecileri umut vererek dolandıran insan kaçakçıları her yolu deniyor. Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris-Muğla Karayolu Gökbel Mevkii'nde şüphelendikleri minibüste 34 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi

Ege kıyılarından Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak mültecileri umut vererek dolandıran insan kaçakçıları her yolu deniyor. Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris-Muğla Karayolu Gökbel Mevkii'nde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu



İZMİR'DEN MUĞLA'YA



Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise Marmaris kırsalında yol devriyesi yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste 34 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin soruşturmasında, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir şebekenin İzmir-Muğla karayolu üzerinde minibüs hattı oluşturarak 300 lira karşılığında göçmenleri Ege kıyılarına taşıdığı tespit edildi. Şebekenin 2 üyesi minibüste gözaltına alındı.

VURAL EFECİK