Kucağında bebeğiyle kaza kurbanı oldu

Tenzile Uysal’a 8 aylık kızı Elif Zümra Uysal ile birlikte yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Anne-kız korkunç kazada yaşamlarını yitirdi

Manisa'nın Soma ilçesinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 8 aylık kızına otomobil çarptı. Kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti. Kaza, Bergama Caddesi'nde meydana geldi. Soma'dan, Kınık güzergahına giden Engin Küçükangı yönetimindeki 35 VRD 40 plakalı otomobil, kucağındaki 8 aylık kızı Elif Zümra Uysal ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal'a (26) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve kızı metrelerce uzağa fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



GÖZALTINA ALINDI



Anne Tenzile Uysal Soma Devlet Hastanesi'ne, 8 aylık Elif Zümra Uysal ise Özel Medigün Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza sonrasında otomobil sürücüsü Engin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

YILMAZ SARIPINAR