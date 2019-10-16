Mehmetçik’ten büyük temizlik

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk haftası geride kalırken şu ana kadar iki ilçe, bir belde ve 70 köy terörden arındırıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 611’e ulaştığı açıklandı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk haftası geride kalırken şu ana kadar operasyonlarda 611 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin büyük temizliği Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Rasulayn kırsalında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG'li teröristlerin silahlarını bırakarak, sivil kıyafetlerle yerel halka karışıp kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Ancak kahraman komandolar teröristleri teker teker etkisiz hale getiriyor.



ALGI OPERASYONU



Terör örgütünün TSK envanterindekilere benzer silahlarla sivillere saldırarak uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da belirlendi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Abyad ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da meskun mahal operasyonlarına da başlandı. Bölgedeki tüm ev ve sokaklar tek tek tuzaklanmış patlayıcılara karşı kontrol ediliyor.



PLANLAR REVİZE EDİLİYOR



Harekatta yeni hedefin Tel Abyad'ın doğusundaki Ayn El Arab, Münbiç ve Kamışlı olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Münbiç'den yarım kalan hesabı tamamlamak için planlarını revize ediyor" dedi.



70 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI



Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasına devam ediliyor. Şu ana kadar Suluk beldesi ve 70 köy PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 611 olarak açıkladı.



IRAK'A GEÇTİLER



3 koldan operasyonların sürdüğü Rasulayn'da Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında çıkan şiddetli çatışma, dün sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla destek verildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak'a geçtikleri belirtildi.



SINIRA TAKVİYE SÜRÜYOR



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı. Çeşitli illerden sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçları taşıyan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı. Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen konvoy, sınırda konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

FATİH ŞENDİL