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Trump'ın danışmanı O'Brien 'da

Trump'ın danışmanı O'Brien Ankara'da

16.10.2019, 16:48

Başkanı 'ın yeni O'Brien 'ya geldi. Robert O'Brien saat 16.30'da 'la bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.

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