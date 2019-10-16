ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Ankara'ya geldi. Robert O'Brien saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.
Trump'ın danışmanı O'Brien Ankara'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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