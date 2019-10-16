Yasemin’e otomobil çarptı

Nevşehir'de, Fenerbahçe Spor Okulu'nda sekreter olan Yasemin Gül (22), önceki gece yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir'de, Fenerbahçe Spor Okulu'nda sekreter olan Yasemin Gül (22), önceki gece yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden aracıyla kaçan sürücü Burhan E. (21), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.