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’de sivillere saldırdı

YPG Kızıltepe’de sivillere saldırdı
Giriş Tarihi: 16.10.2019

sınırında yer alan Mardin'in ilçesine terör örgütü /'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Suriye sınırında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesine terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan hemen sonra İHA desteğiyle yapılan operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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