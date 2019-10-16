YPG Kızıltepe’de sivillere saldırdı

Suriye sınırında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesine terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

Suriye sınırında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesine terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan hemen sonra İHA desteğiyle yapılan operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.