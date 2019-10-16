Suriye sınırında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesine terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.
Suriye sınırında yer alan Mardin'in Kızıltepe ilçesine terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan hemen sonra İHA desteğiyle yapılan operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi.
YPG Kızıltepe’de sivillere saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.