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öncülüğündeki koalisyondan / paylaşımına beğeni

ABD öncülüğündeki koalisyondan PKK/YPG paylaşımına beğeni

17.10.2019, 11:02

öncülüğündeki karşıtı koalisyon sözcüsü , /'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye "beğeni" yaptı, daha sonra "beğenisini" geri aldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins'in PKK/YPG'ye yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı beğeniyi geri aldı.

AA

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