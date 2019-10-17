Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Toplantı 45 dakika sürdü.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü..
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü..
Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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