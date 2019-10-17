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Bakan Çavuşoğlu, ABD O'Brien ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

17.10.2019, 12:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Toplantı 45 dakika sürdü.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü..
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