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’nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı’nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

17.10.2019, 19:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,19:40

Milli Savunma Bakanlığı, ’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 702 olduğunu açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 702 olduğunu açıkladı.

SAYI 702'YE ÇIKTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu." ifadeleri kullanıldı

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