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Barış Pınarı şehitlerine veda

Barış Pınarı şehitlerine veda
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'nin kuzeyindeki terörist unsurlara karşı yürütülen 'nda şehit düşen (27) ve (28) dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki terörist unsurlara karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üstteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ve Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28) dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Bozbıyık için Kırıkkale Nur Camii'ndeki öğle namazının ardından düzenlenen törende babaanne Neftariye Bozbıyık'ın yaktığı ağıt yürekleri dağladı.

Yaşlı kadın, "Karakaşlı, kara gözlü kuzum. Daha sana düğün kuracaktık. Omzunda taşıdığın bayrağa, yıldıza kurban olduğum" diyerek feryat etti. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda da görev aldığı öğrenilen şehit Bozbıyık, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik ise memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tören ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çelik için düzenlenen törende kuzeni Mehmet çelik (17) ise üzerine giydiği askeri üniforma ile tabutun karşısına geçerek asker selamı verdi.

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