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Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi

17.10.2019, 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,17:48

Başkan ile Başkan Yardımcısı arasındaki konusunu içeren sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alındı. Kabul, basına kapalı yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın, Pence'i kabulü başladı! İşte ilk görüntüler

ABD İLE İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILMIŞTI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.

O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.

Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti terör örgütü YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.

İşte kritik görüşmeden kareler...

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'de
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo Ankara'da

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