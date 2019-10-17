Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı kritik ziyaretinin tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor, Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.