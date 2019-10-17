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Kulübü'nden 'na saldırı

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nden İstiklal Marşı'na saldırı

17.10.2019, 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,13:23

Kulübü'nün üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' maili ortaya çıktı. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile dalga geçen LGBT'liler şimdi de 'nı hedef aldı.

Her eylemlerinde sokakları karıştıran, polisle mukavemet eden LGBT'liler, Türkiye Cumhuriyeti ve İslam dünyasının değerleriyle dalga geçmeye devam ediyor.

İSTİKLAL MARŞI'NI HEDEF ALDILAR

Eylemlerinde kendi tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek sokakları savaş alanına çeviren LGBT'liler, saygısızca tüm değerlere saldırmayı sürdürüypr. LGBT'liler bu kez İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını değiştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü'nün yeni üyelerine gönderdiği 'hoşgeldin' mailinin ortaya çıkmasıyla söz konusu skandal gözler önüne serildi. Daha önce de İslam dünyasının değerlerinden 3 Aylar ile "Şaban ve Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" pankartıyla saldıran LGBT'liler, bu kez de İstiklal Marşı'nı kendilerine göre değiştirdi.

İşte o skandal mail...

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