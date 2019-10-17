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Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı

Direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'te önceki gece bir otomobilin duvara çarparak kaza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, park halindeki araçta bir şahsın direksiyon başında uyuduğunu gördü.

Karabük'te önceki gece bir otomobilin duvara çarparak kaza yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, park halindeki araçta bir şahsın direksiyon başında uyuduğunu gördü. Polislerin otomobilden indirdiği sürücü D.G, ayakta durmakta güçlük çekti. Alkolün etkisiyle evini hatırlayamayan D.G, otomobilde bulunan pet şişedeki rakının su olduğunu iddia etti. Polisin soruları üzerine, "Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Beni bırakıp gitti" diyen D.G, polis otosuyla evine götürüldü.

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