Dünyaya harekat dersi

Türkiye'nin operasyonunun Münbiç'ten Irak sınırına kadar süreceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, Arap Ligi ve AB’ye de, “Ey Batı, ey Arap Ligi, bu devran elbet dönecek. Yarın öbür gün siz de aynı sıkıntılarla baş başa kalacaksınız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı ve gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Biz bu noktaya bir anda gelmedik. Ülkemiz müttefiklik hukukunun gereğini yerine getirmiştir. Ama müttefiklerin başka işler çevirdiği ortaya çıktı. Suriye dışına çıkan 6 milyon mültecinin 4 milyonu bize geldi. Ey Arap ligi acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? AB'nin 3 milyar Euro desteği var, 6 milyar Euro söz verilmişti. Bizim yaptığımız harcama ise 40 milyar Euro'yu aşmıştır. DEAŞ'ı maddi olarak destekleyen, yönlendiren ülkeler karşımıza DEAŞ'ı düşman olarak çıkarıyor. Biz El Bab'ta 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek DEAŞ balonunu söndürdük. Ama bazıları müttefik yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih ettiler. Teröristler Fransa'da eylem yaptığında tüm dünya ile biz de oradaydık. Ama DEAŞ'ın ülkemizdeki saldırılarında yanımızda kimseyi bulamadık.



BAŞKA TÜRLÜSÜ BİZE YAKIŞMAZ



Ya Avrupa'da, Amerika'da yazılan senaryoda bize biçilen role teslim olacaktık ya da mücadele edecektik. Türkiye'nin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Ya istiklal ya ölüm diyerek devlet kurmuş bir millete de zaten başka türlüsü yakışmazdı. Meselenin DEAŞ değil sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme olduğu çok açık. Bize bu harekatı durdurun diyorlar. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyorlardı baktılar ki süreç tersine döndü şimdi aramaya başladılar. Ey batı, ey Arap Ligi bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama yarın öbür gün siz de bizimle aynı sıkıntılarla baş başa kalacaksınız. Bakalım o zaman teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz. Teröristlere bugünkü gibi sahip çıkabilecek misiniz? Unutmayın bu dünya etme bulma dünyası. Onun için gelin Türkiye'nin yanında olun.



MACRON'A AYNAYA BAK DEDİM



Türkiye hiçbir dönemde sivil katliamı yapmamıştır. Bizim ne inancımız ne kültürümüz ne ahlakımız buna izin vermez. Bize bu ithamları yapanların geçmişi ise sivil katliamları ile doludur. Geçen Macron'a söyledim. Ruanda'da, Cezayir 'de yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz dedim. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Müslümanların sokaklarda öldürüldüğü Filistin'e bakın. Aynanın karşısına geçin tarih boyunca elinize bulaşmış masum kanlarına bakın. Dünyada bu kadar terörle mücadele edip Türkiye kadar temiz iş çıkaran başka ülke yoktur.