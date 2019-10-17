Hainlerin üzerinde fırtına gürlüyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerinin tam isabet vurulmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerinin tam isabet vurulmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

RUS UZMANDAN TÜRK ORDUSUNA ÖVGÜ



Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendiren Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin hedefine ulaşacağını açıkladı. Korotçenko, "PKK/YPGPYD, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak" dedi.