Mike Pence: YPG, 120 saat içerisinde çekilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetlerarası görüşmenin ardından Mike Pence açıklamalarda bulundu. Mike Pence, "Harekata 120 saat ara verildi, YPG güvenli bölgeden 32 km güneye çekilecek" ifadelerini kullandı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyleyerek, "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir. ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak." dedi.
Pence, Türkiye ve ABD'nin DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.
"ÇEKİLME BAŞLAMIŞ DURUMDA"
Amaçlarının 120 saat içinde YPG'nin çekilmesini sağlamak olduğunu belirten Pence, çekilmenin başlamış durumda olduğunu bildirdi.
Pence, şöyle devam etti:
"YPG, bize bölgeden çıkma güvencesi verdi."
"TÜRKİYE'YE YÖNELİK EKONOMİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI"
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılacağını söyledi.
AA
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