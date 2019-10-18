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'nde bir LGBT skandalı daha! Kadınlar tuvaletinde başörtülüleri taciz etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir LGBT skandalı daha! Kadınlar tuvaletinde başörtülüleri taciz etti

18.10.2019, 12:30

LGBT Çalışmaları Kulübü'nün rezilliğinin ardından bir skandal daha patlak verdi. Boğaziçi üniversitesi kimya bölümü öğrencisi olan LGBT üyesi , başörtülü öğrencilerin içeride olduğu esnada kadınlar tuvaletine girerek onları taciz etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir LGBT skandalı daha ortaya çıktı. Dün yaşanan olayda, kadınlar tuvaletine giren LGBT üyesi Berat Karaduman, başörtülü kadınları provoke etti. Karaduman'ın Boğaziçi Üniversitesi kimya bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.


3 AYLARA DA HAKARET ETMİŞLERDİ
LGBT üyeleri yürüyüş adı altında Taksim'de Müslümanların değerlerine hakaret etmişti.

Yürüyüşte açılan bir pankart duyarlı Müslümanlar tarafından büyük tepki topladı. "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz" yazılı pankart açan sapkınn LGBT'liler içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ile dalga geçip Recep ve Şaban ayını da sapkınlıkla bütünleştirilmişti.


Sosyal medyada paylaşılan pankarta her kesimden tepki mesajı yağmıştı.

İSTİKLAL MARŞI İLE DALGA GEÇTİLER
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti.


UTANMADAN SÖZLÜK HAZIRLAMIŞLAR
Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.

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