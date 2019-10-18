Kuzenler cinayetinde 13 yıl sonra umut var

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde 13 yıl önce okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın katillerinin bulunmasına ilişkin acılı aileler için yeniden umut ışığı doğdu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde 13 yıl önce okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşındaki kuzenler Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın katillerinin bulunmasına ilişkin acılı aileler için yeniden umut ışığı doğdu.



GENETİK UZMANLAR



Kuzenlerin katil zanlısı olarak tutuklanan S.Y. ve A.Y'nin DNA'larının olayla eşleşmemesi üzerine serbest bırakılmasının ardından mahkeme son duruşmada kesin sonuç için adli genetik uzmanlarından bir heyete oluşturulmasına karar verdi.



KANLARI YERDE KALMASIN



Büşra Karabacak'ın annesi Hanife Karabacak mahkemenin verdiği karar sonrasında, "Geçen ki mahkemede gerçekten yıkıldım. Çünkü dosyamızı hiç kimse kabul etmedi. Şimdi üç kişiyi görevlendirmişler, çok memnun oldum. İnşallah bunu yapanları bulurlar. Tek istediğimiz iki çocuğun kanının yerde kalmaması. Eğer bu işi gerçekten çözmeye kalkacaklarsa; bizim için de değil, yapan için de değil, sadece iki çocuk için, Allah için yapsınlar. Sonuna kadar bunu istiyoruz" dedi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI