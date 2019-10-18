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'tan ile arasında varılan " anlaşması" hakkında açıklama

Mustafa Şentop'tan Türkiye ile ABD arasında varılan Suriye anlaşması hakkında açıklama

18.10.2019, 12:21

Başkanı , ", dün ile varılan mutabakatla ’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile ABD arasında varılan "Suriye anlaşması" hakkında Twitter'den açıklamada bulundu.

Şentop, "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir." dedi.

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